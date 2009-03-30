Ющенко прийде в Раду - у середу, до самого відкриття
14:42, 30 березня 2009Політика
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Підготовку послання завершив...
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, Президент завершив підготовку свого послання про внутрішнє та зовнішнє становище України.
«Глава держави готовий 1 квітня о 10-й годині ранку представити у Верховній Раді щорічне послання», - сказала І.ВАННИКОВА.
За її словами, у цьому зверненні Президент викладе своє бачення економічних, політичних та суспільних процесів в нашій державі.
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