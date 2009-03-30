Ющенко прийде в Раду - у середу, до самого відкриття

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий виступити 1 квітня о 10-й годині ранку у парламенті із щорічним посланням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент завершив підготовку свого послання про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Глава держави готовий 1 квітня о 10-й годині ранку представити у Верховній Раді щорічне послання», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, у цьому зверненні Президент викладе своє бачення економічних, політичних та суспільних процесів в нашій державі.