Регіонали обіцяють, що два дні парламент працюватиме

14:57, 30 березня 2009
Політика
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Лавринович сказав однозначно...

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ запевняє, що у вівторок та середу (31 березня та 1 квітня) фракція Партії регіонів не блокуватиме роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я можу сказати абсолютно однозначно, що завтра та післязавтра український парламент буде працювати», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Рішення про дії членів фракції Партії регіонів ухвалюватимуться вищими керівними органами партії на засіданні політради, зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ.

«Якщо такі рішення будуть ухвалені, то вони будуть реалізовані», - додав він.

При цьому перший віце-спікер не виключив, що цього тижня дійсно може виникнути питання про блокування роботи ВР.

«Як тільки буде ухвалене таке рішення – ви дізнаєтесь. Але на даний час таке рішення не ухвалювалося», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів неодноразово заявляли, що 31 березня члени фракції ПР блокуватимуть роботу парламенту, якщо уряд не внесе антикризову програму та зміни до державного бюджету.

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