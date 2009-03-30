Ющенко телефонує Тимошенко, Стельмаху та Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні проводить у телефонному режимі традиційну нараду керівництва України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, сьогоднішня нарада проходить у форматі консультацій з кожним учасником зустрічі окремо.

«Глава держави проводить телефонні розмови з прем’єр-міністром України, головою Національного банку України, головою Верховної Ради України та з лідером опозиції», - сказала І.ВАННИКОВА.

За словами прес-секретаря Президента, предметом консультацій є питання, пов’язані з реалізацією газових домовленостей, досягнутих під час міжнародної інвестиційної конференції у Брюсселі, виконання Україною вимог, необхідних для отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, а також ситуація у банківському секторі.

Як сказала І.ВАННИКОВА, Президент наголошує, що підписання Брюссельської декларації дозволить Україні реформувати енергетичну сферу та наблизитися до угоди про спільний енергетичний простір.

В.ЮЩЕНКО зауважує, що стратегічною метою України є об’єднання енергетичних систем України та Європейського Союзу.

Говорячи про співпрацю з МВФ, І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент наголошує, що його політична сила у парламенті підтримає три ключові законопроекти, необхідні для відновлення співпраці з МВФ. Зокрема, йдеться про законопроекти, які підвищують акцизний збір на тютюнові вироби, лікеро-горілчану продукцію та про зміни до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. «Президент наголошує, що виконання вимог МВФ є принципово важливим для української економіки, яка потребує зовнішнього фінансування», - сказала І.ВАННИКОВА.

Прес-секретар зауважила, що більш детально про консультації о 15.30 розповість на брифінгу для преси перший заступник глави Секеретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.