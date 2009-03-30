Тимошенко розраховує, що опозиція підтримає її проекти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що у вівторок, 31 березня, опозиційні фракції Верховної Ради підтримають урядові антикризові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з послами країн «Великої сімки», керівництвом представництва Єврокомісії і Міжнародного валютного фонду в Україні.

«Ми сподіваємося і на достатньо позитивну позицію фракцій, які перебувають в опозиції. Опозиційні фракції мають підтримати Україну своїм позитивним голосуванням, і якщо вони усвідомлюють всю значимість ухвалюваних рішень, я думаю, що все-таки було б політично відповідально, щоб опозиція голосувала за цей антикризовий пакет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також розраховує, що весь демократичний сектор парламенту одностайно підтримає 5 антикризових законопроектів, ініційованих урядом.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що йдеться про два законопроекти про збільшення акцизних зборів, про два законопроекти щодо удосконалення пенсійної системи, а також про законопроект про внесення змін до держбюджету для того, щоб збалансувати бюджет НАК «Нафтогаз України».

«Усе це дуже важливо і зрештою зробить фінансову систему країни на порядок сильнішою», - впевнена глава уряду.