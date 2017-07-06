Протиправні дії Полякова і Розенблата було виявлено під час розслідування справи про "бурштинову мафію" – Луценко

Протиправні дії народних депутатів Максима Полякова («Народний фронт») та Борислава Розенблата («Блок Петра Порошенка») було виявлено під час розслідування кримінального провадження про "бурштинову мафію".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту з розгляду подання про зняття депутатської недоторканності з Полякова.

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За його словами, НАБУ з минулого року здійснювала оперативно-розшукову діяльність з виявлення фактів хабарництва та корупції у сфері видобутку та реалізації бурштину.

"Ця операція НАБУ була зроблена не проти якихось народних депутатів, а проти нелегального видобутку бурштину і збагачення різних посадових осіб, в тому числі - з органів влади. Таким чином трактувати цю справу, як спеціальну провокацію проти депутатів, немає підстав. Ця справа з самого початку проводилася для виявлення корупції у видобутку бурштину", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата і Полякова.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

Крім того, 20 червня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання хабарів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

У НАБУ уточнили, що підозри оголошено двом охоронцям депутата Розенблата; помічнику-консультанту депутата Полякова, а також трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради «Депутатський контроль».