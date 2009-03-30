Від спроб Тимошенко поліпшити баланс стало тільки гірше?

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК вважає, що новим варіантом законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання стану платіжного балансу», яким пропонується замінити 13% надбавку до ввізного мита додатковим імпортним збором, Кабінет міністрів лише погіршив цей документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

О.ШЛАПАК фактично погодився з попередньою оцінкою журналістів про те, що в документі фактично замінено назву збору.

«Це той самий законопроект, тільки значно гірший, ніж той, який було прийнято парламентом і підписано Президентом», - сказав О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що детальніший аналіз документа можна буде зробити пізніше, після ретельнішого вивчення.

«Дійде до розгляду в парламенті – про це говоритимемо», - підкреслив перший заступник глави Секретаріату Президента.

При цьому він зазначив, що Україна може використовувати такий додатковий захисний механізм, як додатковий імпортний збір.

«Проте разом із тим потрібно дуже уважно підходити до визначення тієї групи товарів, щодо яких збільшення такого збору можна вводити. І це питання має вирішуватися в результаті консультацій з нашими партнерами по СОТ", - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонує замінити введення тимчасової 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит на деякі імпортні товари додатковим тимчасовим імпортним збором.

Це передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України з регулювання стану платіжного балансу», підготовленим Кабміном і зареєстрованим у Верховній Раді (№4262).

Згідно з документом, додатковий імпортний збір встановлює і відміняє Кабінет Міністрів за узгодженням із Національним банком України.

Збір вводиться з метою регулювання платіжного балансу у разі досягнення ним критичного стану, зокрема, загрози значного скорочення золотовалютних резервів або необхідності досягнення задовільного темпу їх збільшення, але не більш, ніж на 12 місяців.

Довідка УНІАН. З 6 березня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою», якою вводиться 13% надбавка до митних ставок ввізного мита.

Законом передбачено введення строком на 6 місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка вводиться виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначений як критичний відповідно до чинних правил, і прирівнюється до ввізного мита в розумінні Закону «Про єдиний митний тариф».

18 березня ц.р. Кабмін відмінив дію 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит при імпорті усіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дія цієї надбавки, введеної з 6 березня, відміняється взагалі.

За заявою прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, дія 13% надбавки порушує вимоги СОТ і може викликати заходи у відповідь з боку імпортерів української продукції.