Ющенко подав декларацію про доходи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідно до частини 3 статті 6 закону «Про боротьбу з корупцією», оприлюднив відомості про доходи, цінні папери та майно, які стосуються його та членів родини.

Як повідомляє інтернет-представницвто глави держави, декларація вийде друком у виданнях «Урядовий кур`єр» та «Голос України» завтра, 31 березня.

Відповідно до даних, оприлюднених інтернет-представницвтом, загальна сума сукупного доходу Президента України минулого року склала 1 млн. 041 тис. 060 грн., в тому числі: дивіденди, проценти, роялті – 549 тис. 040 грн., заробітна плата – 492 тис. 020 грн.

Президент не мав у 2008 р доходів від підприємницької і незалежної професійної діяльності чи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Він також не отримував матеріальну допомогу та страхових відшкодувань, а також доходу від наукової, творчої діяльності, авторських винагород (гонорарів).

Згідно зі звітом, загальна сума доходів членів сім’ї В.ЮЩЕНКА торік становила 549 тис. 320 грн., з яких 93 тис. 355 грн. - дивіденди, проценти, роялті та 455 тис. 965 грн. - доход від підприємницької та незалежної професійної діяльності.

У зобов`язаннях фінансового характеру за 2008 рік зазначено про сплату особисто Президентом на утримання майна 117 тис. 380 грн. (виключно на території України), членами його сім’ї – 131 тис. 299 грн., в т.ч. за кордоном – 120 тис. 351 грн.

Президент також повідомив у декларації у розділі відомостей про нерухоме майно, що має у приватній власності земельні ділянки загальною площею 131 тис. 385 кв. м., члени його сім’ї - 1633,5 кв. м. Також В.ЮЩЕНКО заявив, що має житловий будинок площею 656,7 кв. м. та квартиру площею 371,9 кв. м., а члени його сім’ї – квартиру площею 300 кв. м.

У декларації повідомляється, що у власності В.ЮЩЕНКА є легковий автомобіль ЗАЗ-965А та мотоцикл HARL.DAV. Транспортних засобів, що знаходяться в приватній власності членів його сім’ї, немає.

У відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи глава держави зазначив, що має цінні папери номінальною вартістю 327 грн., сума його грошових коштів на рахунках у банках, та інших фінансово-кредитних установах складає 3 млн. 014 тис. 181 грн. Члени ж його сім`ї мають 2 млн. 420 тис. 495 грн. на рахунках в закордонних банках та інших фінансово-кредитних установах.

Декларація заповнена 27 березня 2009 р.