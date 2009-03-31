Тимошенко про пенсії, зарплати і легендарних героїв

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підкреслила, що нині в умовах кризи уряд збалансував бюджет Пенсійного фонду, а пенсії фінансуються своєчасно і в повному обсязі.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала, виступаючи у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмін зараз примушують ухвалити зміни до державного бюджету щодо скорочення видатків Пенсійного фонду шляхом збільшення пенсійного віку та невиплати пенсій працюючим пенсіонерам.

«Через те частина міністрів пішла у відставку, тому що я не захотіла таких змін, і на мене кожного дня тиснуть, щоб я прийняла ці рішення. Ми зробили неможливе у антикризовому пенсійному блоці, щоб навіть думки ні у кого не було про те, що такі речі будуть зроблені», - наголосила вона.

Прем’єр також вважає, що Генеральна прокуратура України має перевірити всі приватні підприємства, на яких існують заборгованості із виплати зарплати.

«Порівняйте, будь-ласка, те, що сьогодні відбувається на приватних підприємствах, де от ті легендарні герої, що зараз Майдани проводять, володіють 2/3 підприємствами України. Зараз скорочення людей, скорочення заробітної плати відбувається не в бюджетній сфері, за яку я відповідаю і уряд, а відбувається на приватних підприємствах, де, користуючись кризою, людей практично викидають на вулицю, і не платять заробітну плату, яку платили ще півроку тому. У мене запитання: чому приватні власники так можуть себе вести? І питання наступне до Генеральної прокуратури, яка мусить на це реагувати», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу нагадати, коли - не під час кризи - при його владі (Л.КУЧМИ) по два роки зовсім не виплачували пенсії, по півтора роки не виплачували заробітні плати лікарям та вчителям. Це був 1998, 1999, навіть до 2000 року, поки ми не прийшли в уряд і перший раз не навели там лад. Так де були ті легендарні керівники?» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.