Тимошенко прийде послухати Ющенка?
08:41, 31 березня 2009Політика
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На засідання ВР мають прийти всі-всі
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду візьмуть участь у сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради України.
Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.
На засіданні парламенту розглядатиметься „антикризовий” пакет законопроектів, розроблений урядом, зазначили в Управлінні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в парламенті також виступить Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі щорічним посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
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