Тимошенко прийде послухати Ющенка?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду візьмуть участь у сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

На засіданні парламенту розглядатиметься „антикризовий” пакет законопроектів, розроблений урядом, зазначили в Управлінні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в парламенті також виступить Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі щорічним посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.