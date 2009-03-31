Партія регіонів дасть владі максимум два дні?

Партія регіонів має намір довести до кінця свої погрози і заблокувати трибуну Верховної ради, тим самим у перспективі добитися розпуску парламенту, пише Коммерсантъ-Україна. Крім того, в ПР мають намір ініціювати другу хвилю народного невдоволення з вимогами до президента Віктора Ющенка і прем`єр-міністра Юлії Тимошенко піти у відставку. Проте в Блоці Юлії Тимошенко вважають, що подібні погрози, навіть якщо і будуть реалізовані, до відставки уряду не приведуть.

Вчора під час погоджувальної ради лідерів фракцій і глав парламентських комітетів заступник глави фракції Партії регіонів Ганна Герман заявила, що її політична сила дотримає своєї обіцянки і заблокує трибуну Верховної ради, у випадку якщо уряд не виконає їх вимоги. "Ми дамо можливість владі внести завтра (31 березня) до Ради антикризову програму і поправки до бюджету. Якщо влада не скористається цією можливістю, ми блокуватимемо парламент до проведення дострокових виборів, оскільки того хочуть люди!" – повідомила журналістів пані Герман.

Як стверджують джерела Ъ в ПР, два дні – це максимум, який опозиція готова дати діючій владі для виконання їх вимог. Після спільного засідання президії Партії регіонів з головами партійних обласних організацій, що відбулося учора увечері, джерело в керівництві ПР заявило: "У четвер ми блокуємо трибуну, а у п`ятницю проведемо всеукраїнський мітинг. Зараз у партії вже займаються відправкою людей в столицю."