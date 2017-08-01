Голова Житомирської ОДА Гундич представив нового керівника Андрушівської РДА Катерину Курсон
До цього Курсон працювала депутатом Андрушівської районної ради.
Сьогодні в Андрушівці голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич представив нового керівника Андрушівської райдержадміністрації Катерину Курсон. Як передає кореспондент УНІАН, це Гундич зробив під час робочої поїздки в Андрушівський район.
«Я не просто так особисто представляю нових керівників районів. Я ставлю персональні завдання головам РДА. І від того, як вони вкладаються у визначені мною дедлайни, залежить наша подальша співпраця», – підкреслив Гундич.
Він також висловив сподівання, що Катерина Курсон виправдає довіру, висловлену їй керівництвом держави і області.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Петро Порошенко призначив Курсон головою Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області.
Довідка. Курсон Катерина Іванівна народилася 01.03.1959р. в с. Мощаниця Лугинського району Житомирської області.
Освіта – вища, Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію закінчила в 1981 р., факультет: економіка і організація сільського господарства, спеціальність економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.
Депутат Андрушівської районної ради.
Трудову діяльність розпочала у 08.1975 р. робітницею Лугинського міжколгоспбуду, де пропрацювала до 11.1976 р.
З 04.1977-02.1983 р. – старший інспектор держстатистики смт.Лугини.
03.1983-07.1987 р. – секретар виконкому Лугинської селищної ради народних депутатів.
07.1987-11.1993 р. – економіст першої категорії Лугинського районного відділу статистики.
11.1993-03.1996 – начальник відділу планування та доходів бюджету Андрушівського райфінвідділу.
03.1996-06.2000 – перший заступник начальника відділення, начальник відділу по виконанню та проведення платежів з Держбюджету Державного казначейства в Андрушівському районі.
06.2000-06.2005 – начальник відділення Державного казначейства в Андрушівському районі.
06.2005-07.2006 – перший заступник голови Андрушівської райдержадміністрації.
2010-2013- навчання в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України.