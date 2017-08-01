Голова Житомирської ОДА Гундич представив нового керівника Андрушівської РДА Катерину Курсон

Сьогодні в Андрушівці голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич представив нового керівника Андрушівської райдержадміністрації Катерину Курсон. Як передає кореспондент УНІАН, це Гундич зробив під час робочої поїздки в Андрушівський район.

«Я не просто так особисто представляю нових керівників районів. Я ставлю персональні завдання головам РДА. І від того, як вони вкладаються у визначені мною дедлайни, залежить наша подальша співпраця», – підкреслив Гундич.

Він також висловив сподівання, що Катерина Курсон виправдає довіру, висловлену їй керівництвом держави і області.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Петро Порошенко призначив Курсон головою Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області.

Довідка. Курсон Катерина Іванівна народилася 01.03.1959р. в с. Мощаниця Лугинського району Житомирської області.

Освіта – вища, Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію закінчила в 1981 р., факультет: економіка і організація сільського господарства, спеціальність економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

Депутат Андрушівської районної ради.

Трудову діяльність розпочала у 08.1975 р. робітницею Лугинського міжколгоспбуду, де пропрацювала до 11.1976 р.

З 04.1977-02.1983 р. – старший інспектор держстатистики смт.Лугини.

03.1983-07.1987 р. – секретар виконкому Лугинської селищної ради народних депутатів.

07.1987-11.1993 р. – економіст першої категорії Лугинського районного відділу статистики.

11.1993-03.1996 – начальник відділу планування та доходів бюджету Андрушівського райфінвідділу.

03.1996-06.2000 – перший заступник начальника відділення, начальник відділу по виконанню та проведення платежів з Держбюджету Державного казначейства в Андрушівському районі.

06.2000-06.2005 – начальник відділення Державного казначейства в Андрушівському районі.

06.2005-07.2006 – перший заступник голови Андрушівської райдержадміністрації.

2010-2013- навчання в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України.