Президент закликає українців до національної єдності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців до національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Глава держави зазначив, що своє звернення, насамперед, адресує громадянам України.

Він підкреслив, що зараз в державі непроста ситуація, і тому потрібно дати чесні оцінки того, що відбувається.

В.ЮЩЕНКО звернувся до кожного: і хто його підтримує, і хто виступає проти, до всіх, хто не втрачає віру і хто зневірився.

«Я звертаюсь до всього нашого великого українського народу, нам потрібно подивитись поглядом широким, щирим, відданим, і саме в цій відданості ми знайдемо справжню національну єдність», - наголосив Президент.