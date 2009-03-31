Президент бачить три серйозні загрози

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що перед Україною стоїть загроза економічного занепаду, поглиблення політичної кризи та зростає можливість акцій протесту. Але всього цього можна уникнути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи у Верховній Раді України із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Наше внутрішнє становище складне, втім, не катастрофічне. Ми не перейшли останньої межі, але ми сьогодні безпосередньо знаходимось перед лицем трьох серйозних загроз: економічного занепаду, поглиблення політичної кризи і масштабного соціального протесту», - сказав В.ЮЩЕНКО.