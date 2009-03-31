Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за ціною 8,20 грн., продають – по 8,29 грн. Середній курс купівлі-продажу готівкового долара збережено без змін з 30 березня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 8,10-8,25 грн., щодо продажу – 8,26-8,35 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому за ціною 10,72 грн. (курс майже не змінився порівняно з 30 березня), продають – за ціною 11,11 грн. (на 0,7% дешевше). Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,60-10,85 грн. Пропозиції банків щодо продажу євро коливаються в межах 10,95-11,50 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні становив 0,2239 грн. (курс трохи підвищився порівняно з 30 березня), продажу – 0,2515 грн. (на 0,5% дешевше). Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,23 грн., щодо продажу – 0,245-0,280 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,20 грн., продають – по 8,29 грн. (курс майже не змінився порівняно з 30 березня). Середній курс купівлі євро в київських банках трохи знизився – до 10,71 грн., продажу – знизився на 1%, до 11,06 грн.

Курс купівлі російського рубля в середньому в банках становить 0,2231 грн., що на 0,6% дорожче, аніж 30 березня, продажу – 0,2564 грн. (на 0,7% дешевше).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,25/8,35 грн., євро – 10,70/11,20 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,18/8,25 грн., євро – 10,65/11,05 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 31 березня, становить 7,70, до євро – 10,15861, до російського рубля – 0,22638.