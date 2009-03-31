Фінансування дефіциту бюджету Пенсійного фонду (ПФ) за рахунок коштів Стабілізаційного фонду призведе до колапсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Нам потрібна пенсійна реформа», - підкреслив глава держави. Також В.ЮЩЕНКО вимагає відмінити всі спеціальні пенсії, ввівши єдиний критерій - зарплата і стаж.

Крім того, він запропонував створити систему прогнозу розвитку трудових ресурсів у регіонах і простимулювати мобільність робочої сили всередині країни. На його думку, так можна утримати зайнятість населення.

В.ЮЩЕНКО підкреслив несправедливість системи пільг: «В Україні 19,5 млн. пільговиків. Це майже половина населення - такого не витримає жодна держава. Нинішня система пільг є абсолютно несправедливою».

За словами Президента, необхідно радикально зменшити кількість пільг, особливо за професійною ознакою, персоніфікувати їх і поставити право на пільги в залежність від фінансового й майнового стану.

Довідка УНІАН. За підсумками поточного року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: прибуткова частина – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна частина – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Бюджет Пенсійного фонду України затверджено постановою Кабінету міністрів (№235 від 11 березня 2009 р.) «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік» і розміщено в газеті «Урядовий кур`єр» (№52 від 24 березня 2009 р.).

Згідно з постановою уряду, покриття дефіциту бюджету фонду на виплату пенсій буде здійснено коштами державного бюджету.