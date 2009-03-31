Ющенко хоче внести в Конституцію дату виборів Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у внесеному сьогодні до Верховної Ради проекті нової Конституції пропонує провести президентські вибори 17 січня 2010 року, а парламентські - через шість місяців з дня набуття чинності нової Конституції.

Про це йдеться у Перехідних положеннях проекту нової Конституції України, що розміщений на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, в проекті зазначається, що Президент України з дня набуття чинності цією Конституцією здійснює повноваження, визначені новою Конституцією. Чергові вибори Президента України проводяться 17 січня 2010 року.

Верховна Рада України, обрана у 2007 році, з дня набуття чинності цією Конституцією здійснює повноваження Палати депутатів та Сенату.

Перші вибори народних депутатів та сенаторів проводяться не пізніше як у шестимісячний строк від дня набуття чинності цією Конституцією.

Відповідно до перехідних положень проекту, Кабінет міністрів України складає повноваження перед Палатою депутатів, обраною на перших виборах народних депутатів.

Новий персональний склад Кабінету міністрів України формується відповідно до цієї Конституції.

Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набуття чинності цією редакцією Конституції України (далі - ця Конституція), є чинними у частині, що не суперечить цій Конституції.

Судді Конституційного Суду України продовжують здійснювати свої повноваження до звільнення з посад, припинення повноважень відповідно до цієї Конституції.

Конституційний Суд України з дня набуття чинності цією Конституцією продовжує здійснювати повноваження з вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційності) правових актів Верховної Ради України, прийнятих до набуття чинності цією Конституцією.