Ющенко пропонує дозволити міністрам одночасно бути нардепами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у внесеному сьогодні до Верховної Ради проекті нової Конституції пропонує дозволити сумісність мандата народного депутата з посадою члена Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться у Розділі VІ проекту нової Конституції України, що розміщений на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до проекту, Кабінет міністрів України - уряд України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд забезпечує та є відповідальним за здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави на виконання Конституції України та законів, указів Президента України.

До складу Кабінету міністрів України входять прем`єр-міністр України, віце-прем`єр-міністр України, міністри.

Весь склад Кабміну формується у парламентський спосіб - Палатою депутатів, яка наділена широкими повноваженнями щодо контролю за діяльністю уряду і перед якою він відповідальний.

В.ЮЩЕНКО пропонує встановити нову процедуру формування уряду. Так, для сформування Кабінету міністрів Президент України доручає кандидату на посаду прем`єр-міністра України, уповноваженому політичною партією, яка за підсумками виборів до Палати депутатів отримала найбільшу кількість депутатських мандатів, сформувати та внести у двадцятиденний строк на розгляд Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабміну разом з Програмою діяльності Кабміну. Палата депутатів у десятиденний строк після внесення пропозицій щодо персонального складу Кабінету міністрів України та Програми діяльності Кабінету міністрів України ухвалює рішення про затвердження персонального складу Кабінету міністрів України та Програми діяльності Кабінету міністрів України.

Якщо у визначений строк Палата депутатів не затвердила персональний склад Кабінету міністрів України і Програму його діяльності, Президент України у триденний строк доручає кандидату на посаду прем`єр-міністра України, уповноваженому політичною партією, яка за підсумками виборів до Палати депутатів отримала другу за чисельністю кількість депутатських мандатів, сформувати та внести у двадцятиденний строк на розгляд Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабінету міністрів України разом з Програмою діяльності Кабінету міністрів України. Питання розглядається Палатою депутатів і відповідні рішення ухвалюються у такий же строк і в такому ж порядку, як зазначено вище.

Якщо і після цього у десятиденний строк після внесення відповідних пропозицій Палата депутатів не затвердила персональний склад Кабінету міністрів України і Програму його діяльності, Президент України визначає кандидата на посаду прем`єр-міністра України, якому доручає у тридцятиденний строк внести до Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабінету міністрів України та Програму діяльності Кабінету міністрів України.

У разі, якщо у десятиденний строк після внесення цих пропозицій Палата депутатів (втретє) не затвердила персональний склад Кабінету міністрів і Програму діяльності Кабінету міністрів, Президент України розпускає Палату депутатів і призначає позачергові вибори до Палати депутатів.

Кабінет міністрів заявляє про відставку перед новообраною Палатою депутатів на її першому засіданні.

Ухвалення Палатою депутатів рішення про недовіру Кабінету міністрів України має наслідком відставку Кабінету міністрів України.

Відповідно до проекту, прем`єр-міністр України має право заявити Палаті депутатів про свою відставку. У цьому разі рішення щодо відставки прем`єр-міністра України ухвалюється Палатою депутатів. Відставка прем`єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України.

Кабінет міністрів України у разі його відставки продовжує діяти до набуття повноважень новосформованим складом Кабінету міністрів України.

В.ЮЩЕНКО пропонує передбачити, що Кабінет міністрів України: утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства, інші центральні органи виконавчої влади; призначає на посади та звільняє з посад за поданням прем`єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету міністрів України; скасовує акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України та законами.

Пропонується, що Кабінет міністрів України ухвалює рішення на засіданнях більшістю від його персонального складу шляхом голосування.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України, міністерств, інших органів виконавчої влади визначаються Конституцією України та законами.