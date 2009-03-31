Кириленко каже, що БЮТ - в шоці

БЮТ шокований сьогоднішньою відмовою Верховної Ради розглянути запропоновані урядом антикризові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми схвильовані, якщо не сказати шоковані, що після такого блискучого голосування в першій половині дня після перерви наших колег неначе підмінили. По суті, за винятком членів коаліції – жодного голосу», - сказав І.КИРИЛЕНКО. Він, зокрема, стверджує, що «за командою в залі лідера тієї частини «Нашої України», яка не увійшла до коаліції, жорстко було сказано, не голосувати за жоден законопроект».

В результаті, заявив І.КИРИЛЕНКО, не вирішено питання щодо збалансування ситуації в НАК «Нафтогаз України», і немає можливості продовжити пенсійну реформу.

У зв`язку з цим І.КИРИЛЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день продовження співпраці України з МВФ під питанням.

Як повідомлялося, Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного три антикризові законопроекти, запропоновані урядом.

Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію "Нафтогазу" збитків при реалізації імпортного газу в 2009 році (№ 4266), а також зміни законів про пенсійне забезпечення (№ 3521 № 4217).

За включення цих документів до порядку денного голосували максимум 207 народних депутатів із необхідних 226.

Ухвалення даних законопроектів парламентом Кабінет міністрів називав умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.