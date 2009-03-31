Добкін збирає компанію, щоб «забити козла»

До Дня сміху в Харкові 1 квітня пройдуть змагання з доміно, яке в народі отримало назву «забивати козла».

Як передає кореспондент УНІАН, про проведення загальноміських змагань з доміно повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на начальника Управління з питань фізичної культури та спорту Юрія КОРІНЬКА.

За його інформацією, у змаганнях, які пройдуть під девізом «Приходьте, грайте, вдосконалюйте свою майстерність. Доведіть, що Ви кращі», візьме участь Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та його команда - керівники структурних підрозділів Харківської міськради.

Метою змагань є «організація умов активного дозвілля мешканців міста». Вони розпочнуться 1 квітня о 13.00 на головній алеї саду імені Шевченка в центрі Харкова. В турнірі візьмуть участь 30 кращих команд, які стали переможцями в 9 районах міста, та 3 команди від Харківської міськради.

За словами Ю.КОРІНЬКА, змагання будуть проводитися за Олімпійською системою, на вибування, грати будуть у парах. У чемпіонаті також зможуть взяти участь і просто бажаючі харків’яни, які прийдуть до саду Шевченка в середу. Інвентарю, повідомляє посадовець, вистачить на всіх. Посеред алеї будуть поставлені столи, які, за умови непогоди, будуть накриті парасольками. Комплекти доміно вже також закуплені.

«Суддівство буде вестись на належному рівні, судді підготовлені та добре ознайомлені з правилами гри в доміно» - зазначив Ю.КОРІНЬКО.

Про те, у парі з ким буде «забивати козла» мер Харкова, не повідомляється.

Переможцям змагань від Харківської міської ради підготовлені пам’ятні призи та подарунки.