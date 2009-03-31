Стецьків пропонує скликати Конституційну Асамблею

Зміни до Конституції України повинен розробляти спеціальний установчий орган - Конституційна Асамблея, до якої мають увійти обрані народом за мажоритарним принципом фахівці.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві народного депутата України (фракція НУ-НС) Тараса СТЕЦЬКІВА.

Він піддав критиці внесений Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ до парламенту проект змін до Конституції і вважає, що єдиною пропозицією, вартою уваги, є проведення конституційного референдуму. Водночас, зазначив депутат, цей “цілком позитивний крок, ніби спрямований на реалізацію права народу приймати Основний Закон”, правильний “лише за формою, а не за змістом”.

Т.СТЕЦЬКІВ звернув увагу, що діюча Верховна Рада фактично “узурпувала за мовчазної згоди народу право писати Конституцію”. Тобто, зазначив він, 5-а стаття Основного Закону, яка підтверджує принцип народного суверенітету, “за фактом зводиться до права народу формального підтвердження спущеного зверху тексту”.

Таким чином, переконаний депутат, “Президент фактично дистанціює народ від процесу творення Основного Закону країни”. Він нагадав, що Україна вже мала приклад спроби “такої маніпуляції” у 2000 році, коли результат "конституційного" референдуму, “штучно проведеного”, було відразу ж забуто “за непотрібністю”.

Крім цього, Т.СТЕЦЬКІВ вказав на якість тих змін, які Верховна Рада винесе на такий референдум. Він вважає, що це будуть зміни, “скеровані на закріплення ситуативної диспозиції політичних сил”.

“Практично це будуть питання розподілу повноважень, навіть не розподілу, а переділу – як ділять пиріг перед тим як з`їсти. Про реальні механізми відповідальності цих політиків і про інтереси народу там, можна гарантувати, не буде ні слова”, - переконаний народний депутат.

Саме тому він пропонує народу “взяти в свої руки справу творення Конституції шляхом організованої боротьби за скликання спеціального установчого органу – Конституційної Асамблеї”. В цей орган, на його думку, народ має обрати за мажоритарним принципом фахівців, а не політиків, “які напишуть Основний Закон не для себе, не під себе, а для суспільства і поставлять політиків у жорсткі рамки”.

“Це стане стратегічним конструктивним виходом з тієї кризи, в якій опинилася сьогодні країна”, - переконаний Т.СТЕЦЬКІВ.