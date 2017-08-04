Режі Брійя: Дії української влади щодо відновлення довіри до судової влади є ефективними

Кроки, які вживаються українською владою з метою відновлення повної довіри до системи правосуддя, і тому числі етапи конкурсу до Верховного Суду, можна вважати ефективними на даному етапі. Про це повідомив Спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі Брійя в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи конкурс до Верховного Суду.

«Я повинен зауважити, що ведення інтерв'ю з кандидатами або оприлюднення цих матеріалів на веб-сайті Комісії не є загальноприйнятою практикою держав-членів Ради Європи», - сказав Брійя, коментуючи процес конкурсу у найвищий судовий орган України.

І додав, що він був організований Вищою кваліфікаційною комісією суддів, зазначивши, що вона є гарантією якості процедури набору з точки зору об'єктивності.

Він зазначив, що Рада Європи усвідомлює, що для боротьби з низьким рівнем довіри до судової системи українська влада вирішила залучити громадськість до процесу оцінювання кандидатів - Громадську раду доброчесності (ГРД).

Брійя, зокрема наголосив, залучення до конкурсу Громадської ради доброчесності не забороняють європейські стандарти, але роль цих фахівців може бути лише консультативною, але не вирішальною.

«Вища кваліфікаційна комісія суддів України може долати негативні висновки ГРД щодо суддів чи кандидатів на посаду судді. І це слід вважати позитивним і таким, що відповідає європейським стандартам», - зазначив він.

Нагадаємо, ГРД вимагає від ВККС, а також ВРП погодитись із всіма їх висновками щодо переможців.