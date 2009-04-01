В СП думають, що Меркель підтримала Ющенка, а Москва не заважатиме

«Необхідність модернізації української ГТС не ставиться під сумнів»,- про це повідомив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, «російсько-німецькі переговори з питань енергетичної безпеки підтвердили факт, що ані Німеччина, ані Росія не збираються здійснювати ревізію домовленостей між Україною та Європейським Союзом щодо модернізації української газотранспортної системи».

«Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ фактично підтримала концептуальну позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо підвищення рівня міжнародної та національної енергетичної безпеки, зокрема, шляхом деполітизації енергоринку та встановлення взаємовигідного балансу інтересів між споживачами, транзитерами і постачальниками енергоресурсів, включаючи ключового гравця - Російську Федерацію», - підкреслив уповноважений Президента.

Також він відзначив чітке дипломатичне позиціювання суверенних прав України визначати і здійснювати свою зовнішню і внутрішню політику.

На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, в позиції німецької сторони простежується національний прагматизм - її цікавлять надійні, прозорі, гарантовані та оптимальні за витратами поставки газу до Німеччини та Європи.

Він також нагадав один із базових підходів глави української держави у трирічному переговорному процесі: російська сторона є важливим і бажаним партнером у питаннях модернізації української ГТС відповідно до процедур, вимог і цілей, зафіксованих у Спільній декларації, підписаній 23 березня 2009 року представниками України, Єврокомісії та міжнародних фінансових інституцій.

«Нам потрібно зосередитися на виконанні Декларації. Робота в цьому напрямку активно здійснюється і українською, і європейською стороною», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Також він повідомив, що вчора у Києві відбулися чергові консультації за участю делегації Європейської комісії, де розглядалося питання щодо шляхів реалізації домовленостей, зафіксованих у Декларації.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 р. в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з постачання газу до Європи” було підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН 27 березня на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.

31 березня в Берліні на спільній прес-конференції з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ висловила думку, що Росія має бути підключена до процесу модернізації української ГТС.

"Україна дійсно є суверенною державою – безумовно. Але йдеться про газотранспортну систему з її вмістом, яка обслуговує декілька країн. Природно, що Росія має брати участь у цьому", - сказала А.МЕРКЕЛЬ

Вона повідомила, що скористається можливістю ще раз переговорити із членами Єврокомісії, оскільки вважає, що газотранспортну систему України необхідно удосконалювати з урахуванням інтересів Росії.

А.МЕРКЕЛЬ підкреслила, що необхідно знайти засоби, щоб у рамках консультацій ЄС і Росії ліквідувати розбіжності, що виникли стосовно ГТС.