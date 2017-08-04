"Потужний сигнал агресору": Порошенко подякував Раді ЄС за розширення санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко подякував Раді ЄС за розширення санкційного списку проти Росії через скандал навколо поставок турбін Siemens в окупований Крим. Відповідний пост президент опублікував на сторінці в Facebook.

"Заслужена відповідь за неповагу до контрактних зобов'язань та потужний сигнал агресору щодо непохитної єдності і солідарності між столицями Європейського Союзу. Спільно з ЄС і надалі будемо на сторожі ефективного режиму санкцій, про що ми говорили під час Саміту Україна-ЄС в Києві", - написав Порошенко.

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Президент заявив, що спроби Росії обійти санкції тільки збільшать ціну за агресію.

"І бути цьому допоки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом!", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз розширив санкційний список проти Росії через скандал навколо поставок турбін Siemens в окупований Крим. Під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, глава департаменту Міненерго РФ Євген Грабчак і гендиректор "Технопромекспорту" Сергій Топор-Гилка.