В "Опоблоці" підтвердили загибель екс-нардепа Бережної

У партії «Опозиційний блок» висловили співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю колишнього народного депутата від Партії регіонів Ірини Бережної.

Текст співчуття оприлюднено на офіційному сайті політичної сили.

Читайте такожЕкс-нардеп від Партії регіонів Бережна загинула в автокатастрофі«Словами не можна передати весь біль і печаль цієї страшної втрати. Ірини більше немає. Незбагненна трагічна смерть. За сухими словами політик і громадський діяч стояла яскрава, небайдужа до людської біди жінка, яка дуже по-чесному щиро любила Україну й переживала за її долю. Блискучий юрист - усі свої сили й знання вона спрямовувала на благо людей і суспільства. Для багатьох вона була прикладом і опорою в найскладніших життєвих ситуаціях», - зазначили в «Опоблоці».

«Ми всі сумуємо про її втрату, але неможливо передати тяжкість і біль матері, близьких і рідних Ірини! Щиро вам співчуваємо. Ірина назавжди залишиться в нашій пам'яті. Вічний спокій її душі», - йдеться в співчутті.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією видання «Лівий берег», Ірина Бережна загинула сьогодні вранці в ДТП, що сталася на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. «Водій, який віз Бережну з восьмирічною донькою, скоріш за все, не впорався з керуванням, і машина вилетіла із серпантину. Екс-депутат і водій загинули на місці. Донька Бережної отримала незначні травми. Вона сиділа ззаду в автокріслі, була пристебнута», - повідомило видання.

Інформацію про загибель Ірини Бережної підтвердила її колишня колега по партії Олена Бондаренко. «Так це правда. Ірочка на небесах», - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Ірина Бережна - депутат двох скликань Верховної Ради - шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя. Бережній було 36 років.