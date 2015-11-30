Екс-регіоналка Бережна в ефірі російського каналу назвала Україну "УкроІДІЛом" (відео)

Екс-нардеп від "Партії регіонів" Ірина Бережна 29 листопада брала участь у передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на російському провладному телеканалі "Росія". Відеозапис її виступу з'явився в youtube.

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"Україна стрімко перетворюється на терористичну державу "УкроІДІЛ", де просто зносяться пам'ятники історії, влаштовується продуктова, транспортна, тепер вже енергетична блокада (громадська блокада Криму, - ред.). Багато хто зі мною погодиться, що саме такий сценарій планувався під час державного перевороту", - стверджує Бережна.

"Навіть Вадим Колесніченко, який стоїть поруч із нею і теж не є симпатиком Майдану, очманів і змінився на обличчі. Це можна побачити з 1:07:50 -- 1:07:57", - прокоментував відеозапис у своєму Facebook нардеп Борислав Береза.

Відзначимо, Україна анулювала дипломатичний паспорт Бережний і ще 88 чиновників, у тому числі Азарова, в серпні 2015 року.