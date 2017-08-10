Суд у Києві розпочав вивчати докази щодо держзради Януковича

Оболонський райсуд Києва розпочав дослідження доказів сторони обвинувачення у справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Зокрема, прокурори військової прокуратури зачитали звернення Путіна до Ради Федерації з прохання дозволити введення військ РФ на територію України (в Крим).

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Прокурор Максим Крим зауважив, що це звернення з'явилося вже після того, як РФ де-факто почали військове вторгнення на півострів.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.