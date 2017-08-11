Тиждень в мемах: поневіряння Саакашвілі навколо України, брати Добкіни під куполом та ядерне протистояння Трампа з КНДР

Тиждень, що минає розпочався з часткового місячного затемнення, за яким жителі Землі могли спостерігати ввечері 7 серпня. Очевидно, це астрономічне явище все ж не пройшло безслідно для людства, адже тиждень видався досить насиченим на події.

Зокрема, українці продовжували активно слідкувати за переміщенням екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, нещодавно позбавленого українського громадянства. За тиждень колишній очільник Одеської ОДА встиг побувати у Польщі, Литві та Угорщині. Цікаво, що сам Саакашвілі похизувався, що потрапив до Польщі з США за українським закордонним паспортом.

Також цього тижня квиток до Польщі отримав вже колишній глава «Укрзалізниці» поляк Войцех Балчун – ще один іноземний керівник, який не зміг прижитися в Україні. Він працював на своїй посаді трохи більше року, а Кабмін все ж став на бік міністра інфраструктури Володимира Омеляна та не став продовжувати з Балчуном контракт.

А ось найбільший ефект місячне затемнення, напевно, мало на Михайла Добкіна та Надію Савченко.

Так, Добкін-старший вирішив прокоментувати дивну поведінку свого молодшого брата Дмитра у Раді, над якою вже давно кепкують вітчизняні соцмережі нібито народний обранець зловживає деякими речовинами.

«Він через свій характер дуже некомфортно почувається у Верховній Раді. І я там некомфортно почуваюся. Там дуже складна енергетика, саме під куполом. І це із 2004 року. Я ось кажу, що Київ не годиться для столиці. Я не знаю, що на цьому місці було. Може, кладовище, може, болото яке, може, стадо мамонтів померло», - заявив Добкін-старший.

Звісно, краще від таких коментарів не стало. Тільки нові жарти в Інтернеті з’явилися.

А ось Савченко вирішила прокоментувати ситуацію зі скандальним проектом «Стіна» на кордоні з Росією. Нинішній проект «Стіни» нардеп піддали нищівній критиці, а замість цього запропонувала відгородитися від РФ… електричним полем.

"Давайте згадаємо Теслу, давайте згадаємо, що земля є електропровідником, що можна поставити два штирі на метрі землі й через них проводити електрику. Давайте вже до таких стін доходити, давайте вже воювати космічними ракетами, не знаю, космічними кораблями", - заявила Савченко.

На міжнародній арені теж було неспокійно. Стосунки між КНДР та США вийшли на нову стадію загострення – навіть почалися розмови про загрозу ядерної війни.

Так, Збройні сили КНДР заявили, що розглядають можливість нанесення ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам. При цьому влада КНДР назвала неможливим діалог з президентом США Дональдом Трампом, назвавши його "безрозсудним". Водночас американські ЗМІ повідомили, що Пентагон підготував план превентивного удару по ракетним об'єктам Північної Кореї, якщо Трамп віддасть таке розпорядження.