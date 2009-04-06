Ющенко запевняє, що для нього дата виборів - не принципова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що для нього дата проведення дострокових президентських та парламентських виборів не принципова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з президентом Європарламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ підходу до преси у Києві.

«Для мене не принципово, наскільки, скажімо, місяців раніше відбудуться дострокові вибори - чи в жовтні, чи у вересні», - сказав Президент.

Він вчергове нагадав, що для нього є важливим, щоб дострокові президентські і парламентські вибори відбувались за ряду умов. Зокрема, парламентські вибори мають відбуватись на основі нового виборчого законодавства, а також має бути скасована депутатська недоторканність.