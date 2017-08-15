"Путінка", робота в Росії та дружина Тетяна: стали відомі цікаві факти про "ракетного експерта" NYT

Так званий експерт NYT, на коментарях якого базувалася стаття видання про нібито українські двигуни у балістичних ракетах КНДР, Майкл Ілман (Michael Elleman) шість років працював у РФ – з 1995 по 2001 роки. Про це йдеться офіційній біографії «експерта» на сайті «38 North».

Зокрема, Ілман очолював програму, спрямовану на демонтаж застарілих ракет дальнього радіусу дії в РФ.

«З 1995 по 2001 рік він очолив програму спільного зменшення загрози в Росії, спрямовану на демонтаж застарілих ракет дальнього радіусу дії», - йдеться у повідомленні.

Крім того, що стосується його особистого життя, то Ілман одружений, судячи з усього, на росіянці Тетяні та має сина на ім’я Нікіта. Про це написав у Facebook політолог Артем Соколенко.

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Він також зазначив, що батько Ілмана був пов’язаний «з оборонкою і космосом».

Як повідомляв УНІАН раніше, американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

В Адміністрації президента вважають провокацією повідомлення ЗМІ про українські двигуни для ракет КНДР.