Ющенко повезе «свою Конституцію» по регіонах
18:13, 06 квітня 2009Політика
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Заплановані зустрічі з цільовими групами
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
Вона підкреслила, що для донесення своєї позиції щодо оновлення політичної системи країни Президент планує провести низку зустрічей з різними цільовими групами, в тому числі й під час регіональних поїздок.
Наприклад, завтра, 7 квітня, В.ЮЩЕНКО під час своєї робочої поїздки до Одеської області планує взяти участь у круглому столі із редакторами регіональних видань чотирьох південних областей України.
Також Президент планує зустрітись зі студентами Одеського національного політехнічного університету. Тема зустрічі: «Україна, якою ми її бачимо».
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