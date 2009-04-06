Ющенко повезе «свою Конституцію» по регіонах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує здійснити поїздки по регіонах, щоб пояснити свою позицію про необхідність оновлення Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Вона підкреслила, що для донесення своєї позиції щодо оновлення політичної системи країни Президент планує провести низку зустрічей з різними цільовими групами, в тому числі й під час регіональних поїздок.

Наприклад, завтра, 7 квітня, В.ЮЩЕНКО під час своєї робочої поїздки до Одеської області планує взяти участь у круглому столі із редакторами регіональних видань чотирьох південних областей України.

Також Президент планує зустрітись зі студентами Одеського національного політехнічного університету. Тема зустрічі: «Україна, якою ми її бачимо».