Голова ДніпроОДА Резніченко: Ми виконуємо завдання президента Порошенка по реконструкції всіх опорних шкіл області

Опорну школу в селищі Солоному на Дніпропетровщині повністю реконструюють вперше за 40 років коштами обласного бюджету. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

До 1 вересня буде оновлена будівля школи ззовні, а протягом навчального року капітально відремонтують приміщення всередині та зведуть сучасний стадіон зі штучним футбольним полем та зоною для воркаута. Під час ремонту в першу чергу була замінена покрівля, поставлені енергозберігаючі вікна, тепер реконструюється фасад. Всередині замінять системи опалення та водопостачання, відремонтують класи, придбають сучасне обладнання і меблі.

«Реконструкція всіх опорних шкіл області – завдання, поставлене перед нашою командою Президентом України Петром Порошенком. Діти Дніпропетровщини, незалежно від населеного пункту, мають навчатися в комфортних умовах. Солонянську школу не ремонтували з дня утворення – нині її реконструюють обласним коштом», – зазначив Валентин Резніченко.

У школі вже в цьому навчальному році також запрацює ресурсна кімната для дітей із особливими освітніми потребами та медіатека.

Загалом, обласна влада Дніпропетровщини протягом найближчих двох років планує оновити всі опорні школи області. Наразі тривають роботи з реконструкції Петриківської, Царичанської, Межівської та Юр'ївської опорних шкіл.

Як повідомлялося, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявив, що облдержадміністрація профінансує будівництво та капітальний ремонт 135 дитячих освітніх закладів та лікарень вже до кінця 2018 року. Вже у 2017 році планується відновлення 25 шкіл, 12 дитсадків та 11 лікарень. За словами Резніченка, реалізація таких масштабних проектів стала можливою завдяки реалізації курсу президента Петра Порошенко на децентралізацію, яка дала органам місцевої влади необхідні ресурси на відродження регіонів.