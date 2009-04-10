Закінчилася "транзитна" зустріч Ющенка з головою місії МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ обговорили подальші умови співпраці з МВФ за програмою «стенд-бай».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента, зазначивши, що зустріч пройшла в аеропорту “Бориспіль” відразу після повернення В.ЮЩЕНКА з Азербайджану.

На початку розмови Президент поцікавився результатами переговорного дня місії Фонду в Україні.

Учасники зустрічі обговорили ситуацію з відновленням роботи МВФ в Україні - зокрема йшлося про зміни до державного бюджету-2009, збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України», пенсійну реформу.

Також сторони обговорили питання рекапіталізації банків.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

Тим часом, у лютому цього року голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

Голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ прилетіла до Києва 8 квітня.