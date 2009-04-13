У Тимошенко без Яценюка не буде жодного шансу проти Януковича?

Команди Юлії ТИМОШЕНКО і Арсенія ЯЦЕНЮКА вимушені будуть домовлятися на майбутніх президентських виборах, щоб не допустити перемоги голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу TВi, таку думку висловив в ефірі телеканалу заступник голови ВР, «бютівець» Микола ТОМЕНКО.

“Не може ТИМОШЕНКО перемогти, не домовившись з ще одним конкурентом, який називається Арсеній ЯЦЕНЮК, тому що вони в одному електоральному полі. Якщо вони воюють, тоді давайте ми з вами вже грамоти, квіти збирати ЯНУКОВИЧУ як Президенту, тому що зрозуміло, що жорстка конфронтація ТИМОШЕНКО і ЯЦЕНЮКА – це автоматично спокійна перемога «Регіонів», адже у ЯНУКОВИЧА, при всій пошані до СИМОНЕНКА, немає могутнього електорального конкурента», - переконаний М.ТОМЕНКО.

При цьому він вважає, що лідер БЮТ і екс-спікер парламенту повинні домовитися про формат ведення виборчої кампанії до її початку - «щоб вона не перетворилася на боротьбу двох команд». «І загальний формат стратегії команд дуже близький, і тоді вже в другому турі все стає на свої місця», - зазначив М.ТОМЕНКО.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО і А.ЯЦЕНЮК могли б між першим і другим туром президентських виборів озвучити певні домовленості, залежно від того, хто з них займе друге, а хто третє місце за підсумками першого туру.

“Умовно кажучи, ТИМОШЕНКО проходить у другий тур, і вона говорить, що ЯЦЕНЮК зайняв третє місце, він популярний політик і було б правильно, якби він був прем`єр-міністром, а я буду Президентом. А якщо так сталося, що помінялися вони місцями, ЯЦЕНЮК говорить: ми з ТИМОШЕНКО маємо спільний стратегічний підхід, так, є тактичні відмінності, але, звичайно, вона має бути прем`єром, а я сподіваюся, що я стану Президентом”, - сказав віце-спікер.

Як зазначив М.ТОМЕНКО, з іншою логікою перемогти на президентських виборах не можна, тому що поки вся решта претендентів на президентський пост значно відстає від В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО і А.ЯЦЕНЮКА. «Поки трійка (лідерів) визначилася, навколо цієї трійки потрібно моделювати, як пройдуть президентські вибори», - вважає «бютівець».

Крім того, М.ТОМЕНКО прокоментував чутки про те, що він може перейти з БЮТ до команди А.ЯЦЕНЮКА.

“Мій підхід не пов`язаний з конкретними політичними проектами і конкретними людьми, для мене важливе визначення оптимальної стратегії, на кону зараз непроста ситуація в країні, а не у кого більше шансів стати Президентом – у ЯЦЕНЮКА чи ТИМОШЕНКО», - сказав М.ТОМЕНКО. Він уточнив, що намагається переконати обох політиків у необхідності вийти на спільну стратегію розвитку країни. «У цій стратегії буде зрозуміла роль кожного, тому для мене не є предметом дискусії, в якій команді я буду, я у фракції, і не збираюся з неї виходити, і мені здається, що наша команда дозріла для серйозного оновлення – усередині команди і в стратегії», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

У зв`язку з цим він розкритикував позицію прем`єр-міністра, яка бере удар на себе, і захищає всіх міністрів, весь уряд. «Якщо є міністри, умовно кажучи, корупціонери, або є там заступники міністрів навіть мародери деякі, умовно я їх так називаю, то їх треба у в`язницю садити або виганяти з уряду», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

“Якщо ми неспроможні відновити політичну команду і відновити уряд, тоді у нас немає шансів у цій політиці», - сказав М.ТОМЕНКО, додавши, що хоче змінити команду, до якої входить.

Відповідаючи на запитання, що він робитиме, якщо це не вдасться, віце-спікер сказав: «Будемо думати, радитись.