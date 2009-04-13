Львівська міськрада судитиметься з "аналітиком" за дискредитацію міста

Юристи Львівської міської ради готують судовий позов проти керівника т.з. «аналітичного відділу об’єднання підприємців – учасників підготовки до Євро-2012» Сергія НАГОРНОГО, який сьогодні заявив у ЗМІ, що «проблеми, які спіткали корпорацію «Індустріальний союз Донбасу», ставлять хрест на амбіціях Львова претендувати на право проведення матчів фінальної частини Євро-2012». Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, «заява С.НАГОРНОГО – це відверта спроба кинути чергову порцію негативу проти львівської громади перед візитом Мішеля ПЛАТІНІ до України. Комусь дуже не подобаються успіхи нашого міста в підготовці до Чемпіонату – активне будівництво стадіону, початок реконструкції летовища, якісний рівень готельної бази. Я вже не кажу про те, що саме «об’єднання» нікому не відоме, С.НАГОРНИЙ теж не був помічений раніше як експерт з питань Євро-2012 і тим більше ніхто не уповноважував його робити заяви, які є в компетенції УЄФА».

«Інформаційна війна проти Львова починає нагадувати найгірші зразки українських виборчих кампаній з безпардонним використанням чорного піару, – заявив УНІАН начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міської ради Остап ПРОЦИК. Цим провокаціям треба покласти край. Міська рада готує позов до С.НАГОРНОГО. Упевнений, що ІСД також має достатньо якісних юристів, аби надалі відбити бажання й іншим займатись подібними речами».

Повідомлялося, що, за даними депутата міськради Василя ПОПОВИЧА, “компанія, яка будує стадіон у Львові до Євро-2012, – «Азовінтекс», є структурою Індустріального союзу Донбасу”.