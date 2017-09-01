Обмін дипломатичними ударами Росії та США

Сполучені Штати Америки вирішили закрити генконсульство Російської Федерації у Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об’єктів у Нью-Йорку та Вашингтоні. І причина того, що США вимагають від Росії обмежити її дипломатичну присутність американських містах, лежить на поверхні: це — крок у відповідь на рішення Москви обмежити кількість працівників дипломатичних установ Сполучених Штатів у Росії до 455 осіб.

Тож у даному випадку американці здійснили дзеркальний крок. Мабуть, Сполучені Штати порахували не лише кількість дипломатичних працівників, а й кількість російських консульських установ на території США…

Сан-Франциско – місто, в якому американці «запропонували» росіянам закрити своє консульство - є доволі специфічним. Воно розташоване на узбережжі Тихого океану, тобто досить далеко від столиці. А оскільки це консульство обслуговує російських громадян, то для них це створить певні проблеми. До того ж, можна сказати, що це — територія Силіконової долини, де працюють програмісти та діють різноманітні високотехнологічні фірми. Тому, ймовірно, Вашингтон вирішив обмежити дипломатичну присутність росіян саме там, в тому числі, виходячи з міркувань протидії технологічному шпіонажу та заради ускладнення роботи російським спецслужбам.

Зараз сторони провели обмін ударами. Звісно, на цьому можна було б зупинитися на якийсь час. Але якщо росіяни будуть продовжувати загострювати ситуацію і дадуть свою чергову відповідь, то американці будуть змушені реагувати.

В будь-якому разі закриття консульств — це неприємна річ. Це є свідченням того, що двосторонні відносини між країнами справді погані, і вони деградують дедалі більше. Але це не такий радикальний крок як розрив дипломатичних відносин чи оголошення війни. Це щось між висилкою шпигунів і припиненням дипломатичних відносин.

Що — далі? Чи буде «дипломатична війна» між Росією і США загострюватися? Зараз сторони провели обмін ударами. Звісно, на цьому можна було б зупинитися на якийсь час. Але якщо росіяни будуть продовжувати загострювати ситуацію і дадуть свою чергову відповідь, то американці будуть змушені реагувати.

Взагалі, тема російсько-американських відносин і надалі лишатиметься конфліктною достатньо тривалий час. Принаймні поки не закінчаться розслідування в США щодо російського втручання у американську виборчу кампанію тощо. Тобто доки існуватиме той Russiagate, буде зберігатися і напруження у двосторонніх відносинах Америки та Росії, яке, звісно, буде позначатися на дипломатичних відносинах.

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва