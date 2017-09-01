Звіт за кошти та автономія вчителів: у МОН розповіли, коли ВР має розглянути законопроект "Про освіту" у другому читанні

Новий закон «Про освіту», що був прийнятий парламентом у першому читанні у жовтні 2016 року, мають розглядати у ВРУ наступного тижня – з 4 до 8 вересня.

Як повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, про це заявила очільниця відомства Лілія Гриневич в ефірі програми «Сніданок» на телеканалі 1+1.

«Коли ми отримаємо Закон, багато потрібних нам новацій стануть реальністю. Заклади матимуть, в першу чергу, звітувати за кошти, які вони отримали – і від бюджету, і від батьків. Тому що дуже важливим є зробити прозорим надходження усіх коштів. Ми прекрасно знаємо про те, що батьки часто потерпають від того, що у школі кажуть ніби щось потрібно профінансувати, бо це не профінансували місцеві органи влади. Важливо, щоб батьки бачили все фінансування, яке надходить до школи, розуміли, де можуть бути прогалини. Також потрібно пам’ятати, що внески батьків можуть бути виключно добровільними. Взагалі, за останні 2 роки бюджети органів місцевого самоврядування значно зросли через фінансову децентралізацію. Тому нам так важливо вивести на світло все, що отримує система освіти, аби в батьків не вимагали щось додаткове», – підкреслила Гриневич.

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Крім того, міністр розповіла, яку автономію отримають школи після ухвалення Закону.

«Буде автономія в програмах, змісті і буде автономія вчителя. Для нас дуже важлива педагогічна свобода вчителя. І, наприклад, новий держстандарт початкової освіти передбачає, що він описує результати навчання, а те, яким чином вчитель дійде до них – залежить від педагога. Але треба розуміти, що до цього треба бути дуже готовим. Вчитель повинен вміти творити цю програму. Ми звичайно роздамо вчителям модельні, кращі програми. Я впевнена, що впродовж кількох років наші вчителі навчаться творити програми самостійно», – додала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсує впровадження нової програми забезпечення початкової школи сучасним обладнанням.

Гройсман підкреслив, що для уряду підтримка освіти є надзвичайно важливою. «Ми в минулому році підвищили на 50% заробітну плату вчителям. Я хочу, щоб ми повернули повагу до українського вчителя. В наступному році буде чергове підвищення заробітної плати для вчителів», - заявив він.