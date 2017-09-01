Росія під приводом захисту російськомовного населення може розпочати агресію під час навчань "Захід-2017" - Генштаб

Російська Федерація може використати провокаційний привід загрози безпеці російськомовного населення для збройної агресії проти України та країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) під час російсько-білоруських навчань «Захід-2017».

Про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко, повідомляє прес-служба ЗСУ.

«Реальні масштаби заходів підготовки до навчання «Захід-2017», терміни його проведення, обсяги залучення органів військового управління та військ (сил), в першу чергу – російських, а також інших взаємопов’язаних заходів свідчать, що дійсна мета, цілі та завдання навчань виходять далеко за рамки офіційно оприлюднених, які є лише частиною та прикриттям справжніх планів», – вважає генерал.

Муженко припустив, що загальна чисельність учасників російських навчань може сягати 230-240 тисяч осіб. З них на Південно-Західному стратегічному напрямку – близько 100 тисяч осіб, у тому числі до 70 тисяч військовослужбовців Збройних сил та до 30 тисяч співробітників інших силових структур Росії.

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За його словами, зміст заходів стратегічного навчання «Захід-2017», склад військ (сил), що залучаються, дозволяє Росії розгорнути як на південно-західному, так і на західному стратегічних напрямках потужні наступальні угруповання та створити умови для їх тривалого застосування.

«Це об’єктивно зумовлює виникнення воєнної загрози широкомасштабної збройної агресії Росії як проти України, так і проти країн НАТО. Приводом для початку агресії, зважаючи на непередбачуваність вищого військово-політичного керівництва Росії, можуть стати, наприклад, масштабні провокації як на території східних областей України, так і країн Балтії щодо утиску прав і свобод, загрози безпеці російськомовного населення», – сказав Муженко.

«Ми прораховуємо різні сценарії дій противника, включаючи наступальні дії», – зауважив начальник Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії «Захід-2017» запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які відбудуться на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Напередодні навчань «Захід-2017» до Литви прибули сім американських винищувачів.