Безсмертний - проти виключення сімох нашоукраїнців з партії

Президія «Нашoї України» поновила свою роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, вчорашнє засідання Президії партії «Народний Союз Наша Україна» відбулося під головуванням Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

Зокрема, на порядку денному стояло питання створення робочої групи з опрацювання змін до Статуту партії. До цієї групи увійшли народний депутат Володимир МОЙСИК та працівник ЦКРК партії Володимир КОЗАК.

Також Президія ухвалила рішення про проведення Ради партії 16 травня, на якій буде затверджено порядок денний VII з’їзду партії.

В повідомленні вказується, що на Президії був присутній виконувач обов’язків голови Центрального виконкому партії Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, який в ході засідання заявив, що виключення сімох членів партії «Народний Союз «Наша Україна» є антистатутним. «Потрібно повернути в партію всіх тих, на кого безпричинно вішали різні ярлики», - сказав він. Тож Президією ухвалено рішення обговорити питання виключення сімох членів партії на окремому засіданні.

Прес-служба також повідомляє, що незабаром буде відновлено роботу офіційного сайту НСНУ Razom.org.ua.

В повідомленні зазначається, що на засіданні Президії були присутні народні депутати Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Арсен АВАКОВ, Станіслав АРЖЕВІТІН, Іван ВАСЮНИК, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Ксенія ЛЯПІНА, Володимир МОЙСИК, Юрій ПАВЛЕНКО, Володимир ПОЛЯЧЕНКО, Зиновій ШКУТЯК, Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Ярослав ЮЩЕНКО та голова парламентської фракції «Наша Україна-Народна Самооборона» Микола МАРТИНЕНКО. Останнє засідання Президії партії відбулося 27 грудня 2008 року.