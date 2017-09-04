Парубій обіцяє, що завтра Рада розгляне питання освітньої реформи

Верховна Рада завтра розгляне питання освітньої реформи. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Читайте такожГройсман пропонує дозволити бізнесу відносити на витрати інвестиції в освіту За його словами, «протягом останніх двох тижнів шляхом переговорів було узгоджено, що стосовно освітньої реформи буде зроблено довший перехідний період, і це погоджено з Міністерством фінансів».

Парубій пояснив, що йдеться про те, що довший період поетапного введення освітньої реформи дає можливість фактично забезпечити фінансування її проведення.

«Ця правка буде презентована в залі Верховної Ради, і я впевнений, що вона буде адаптована, і вона буде підтримана усіма народними депутатами», - наголосив спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня 2016 року ухвалила в першому читанні проект закону про освіту № 3491-д.

Документом передбачена реформа середньої освіти: зміна системи і децентралізація управління освітою, переорієнтація на формування у дітей необхідних для життя ключових компетентностей, для чого буде оновлено стандарти освіти, поступовий перехід до 3-річної старшої профільної школи і забезпечення справжньої профілізації.

Відповідно до законопроекту, навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти та профільної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.

23 серпня голова ВР Парубій заявив, що пропонуватиме почати роботу нової сесії парламенту з освітньої реформи.