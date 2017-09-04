Генпрокуратура закрила справу проти міністра фінансів Данилюка - ЗМІ

Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу щодо міністра фінансів України Олександра Данилюка. Про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє "Громадське".

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків.

18 липня до слідчого судді Печерського райсуду Києва надійшло клопотання прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про призначення документальної позапланової перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 1998-2016 років.

Згідно з ухвалою, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України "здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002147 від 4 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 (умисне ухилення від сплати податків, зборів - УНІАН) КК України".

Данилюк вважає незаконним рішення суду про проведення перевірки на предмет можливого ухилення від сплати податків. За його словами, прокуратура перевищила повноваження, звертаючись до суду. Кримінальний процесуальний кодекс України чітко передбачає, з чим прокурор може звертатися до суду, та клопотання прокурора, суд має право розглядати. У Кримінальному процесуальному кодексі відсутні відповідні повноваження прокурора при призначенні перевірок.