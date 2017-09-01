Для Путіна війна на Донбасі є важелем тиску на Європу - Турчинов

Володимир Путін не збирається "забиратися з окупованої території", оскільки для нього війна на Донбасі є важелем тиску на Європу. Про це на зустрічі з головою Світового Конгресу українців Євгеном Чолієм заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає прес-служба відомства.

Читайте такожТурчинов розповів, коли Порошенко внесе в Раду законопроект про реінтеграцію Донбасу У повідомленні йдеться, що співрозмовники обговорили поточну ситуацію на Донбасі. "Путін не збирається забиратися з окупованої території, і для нього війна на Донбасі є важелем тиску на Європу і Україну", - заявив Турчинов.

Крім того, вони обговорили рішення проблем блокування військово-технічного співробітництва України з країнами-партнерами, а також питання звільнення політичних в'язнів, яких незаконно утримують в Росії.

Раніше Турчинов заявляв, що РФ навчаннями "Захід-2017" демонструє свою здатність до масштабної війни в Європі. Він не виключив, що частина озброєнь і військових Росії можуть залишитися на території Білорусі після навчань.