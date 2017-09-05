Заява Путіна про атаки на інші зони конфлікту є прямим шантажем США та погрозою Києву війною – нардеп

Заява президента РФ Володимира Путіна про активізацію терористів «ДНР» і «ЛНР» у разі надання Сполученими Штатами Америки зброї Україні є шантажем США та погроза Україні війною.

Таку думку у Facebook висловила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

На її переконання, такі погрози Путіна мають знайти жорстку реакцію міжнародної спільноти.

“Керівник РФ цією заявою офіціально підтвердив тези української сторони: повний контроль Кремлем та керівництво терористичними організаціями «ЛНР», «ДНР», постачання їм зброї, планування та управління підривною діяльністю проти суверенної Держави Україна. Відвертість президента РФ має стати підставою для підвищення економічного та політичного тиску на Москву”, – вважає Фріз.

За її словами, “бойовики самопроголошених маріонеткових “республік” сьогодні не мають необхідних ресурсів та потенціалу для самостійного наступу”.

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“Єдиним сценарієм, що дозволяє розглядати розширення окупованих територій, є російське вторгнення”, – підкреслила Фріз.

На її переконання, такі заяви Путіна не можуть залишатися непоміченими в Європі.

Депутат переконана, що Україна в ООН має ініціювати слухання та розслідування на тему підтримки Росією міжнародного тероризму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що у разі поставки Сполученими Шатами зброї в Україну, російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони».

«Якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як чинитимуть проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», - сказав Путін.