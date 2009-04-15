Прес-конференція TUI Travel PLC і S-group Capital Management, присвячена створенню спільного підприємства
11:21, 15 квітня 2009Політика
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16 квітня о 14.00 в готелі "Прем`єр Палас", в залі "Софія СД" відбудеться прес-конференція TUI Travel PLC і S-group Capital Management, присвячена створенню спільного підприємства та придбанню активів в Росії та в Україні.
Реєстрація учасників з 13.30.
Акредитація за тел. (067) 320-81-89.
Контактна особа: Анастасія ТЮТЮННИК.
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