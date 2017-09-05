Постпред України в ООН: Простіше озброїти спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, аніж вводити окремі військові сили

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що для покращення захисту спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі простіше їх озброїти, аніж вводити за бажанням президента Російської Федерації Володимира Путіна окремі військові сили.

Про це він сказав під час відеовключення з Нью-Йорку в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Дипломат наголосив, що мандат миротворчої місії ООН, в разі розміщення її на усій території Донбасу, не повинен передбачати лише охорону спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Я думаю, що для цього простіше їх озброїти, а не заводити туди ще якісь військові сили, які будуть їх охороняти. Для чого? Я не можу це зрозуміти", - наголосив Єльченко.

Також він додав, що українська сторона категорично не згодна з позицією президента РФ Володимира Путіна, що розміщення миротворців необхідно узгоджувати з підконтрольними Росії бойовиками і терористами ОРДЛО. "Оскільки стороною конфлікту є Росія", - підкреслив посол.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.