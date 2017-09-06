Одеса, Батумі та Барселона: депутати розповіли, де відпочивали на літніх канікулах (відео)
00:32, 06 вересня 2017Політика
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Народні депутати відвідали Грузію, Італію, Францію та інші країни.
Комусь 5 днів відпустки забагато, а хтось жаліється, що двох місяців мало. Хтось - це наші народні обранці, які сьогодні перший день вийшли на роботу з літніх канікул, йдеться у сюжеті ТСН.
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Так, Олексій Гончаренко відпочивав у Одесі і не зустрів там нікого з колег, а Віктор Балога провів 12 днів у Тибеті. Ще один депутат відпочивав у Барселоні якраз тоді, коли там стався теракт.
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