Голова Житомирської облдержадміністрації Гундич продовжує оновлювати кадри

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич продовжує оновлювати кадри. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Управління культури Житомирської ОДА залишилося без заступника начальника»,- сказано у повідомленні.

Відповідне розпорядження про звільнення Світлани Дзядевич Гундич підписав сьогодні, 7 вересня.

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«Звільнити Дзядевич Світлану Михайлівну з посади заступника начальника управління – начальника відділу культурно-мистецьких установ управління культури Житомирської обласної державної адміністрації 7 вересня 2017 року за угодою сторін», – йдеться у розпорядженні.

За словами Гундича, підхід до культурного розвитку Житомирської області має бути абсолютно новим і сучасним.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова облдержадміністрації вже провів ряд кадрових змін в ОДА