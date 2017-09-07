Україна з 2013 року вдесятеро наростила витрати на закупівлю озброєнь - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна з 2013 року наростила витрати на закупівлю озброєнь в десять разів.

Читайте такожПорошенко анонсує найближчим часом оприлюднення закону про реінтеграцію ДонбасуЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Витрати на закупівлю озброєнь порівняно з 2013 роком ми з вами наростили у десять разів», - заявив він.

За словами президента, за три роки "Укроборонпром" передав українській армії більше 16 тисяч одиниць озброєння й військової техніки.

«Попервах ми ремонтували те, що вже побуло у вжитку чи пошкоджене. Спускали з конвеєрів фізично хоча й нові, але технічно застарілі види, прийняті на озброєння ще за радянських часів. Мусили швидко задовольнити тоді першочергові потреби. Зараз розпочинаємо програму збройно-технічного осучаснення армії. Маємо виводити українські озброєння на рівень 21-го століття, бо зараз ми воюємо зброєю 20-го століття. Росія в модернізації військової техніки та зброї значно нас випереджає», - розповів глава держави.

«Перед нами постають важливі завдання із розробки та налагодження виробництва нового ракетного озброєння, комплексів крилатих ракет, сучасних високоточних зразків артилерійських систем, високоточних боєприпасів, безпілотних літальних апаратів ударного типу, засобів космічної розвідки», - заявив Порошенко.

За його словами, вже освоєно серійне виробництво танків "Оплот", бронетранспортерів БТР-4 та БТР-3, тактичної бойової колісної машини "Дозор-Б", безпілотника Spectator.