У ЄС озвучили позицію щодо "виборів" в окупованому Севастополі

Європейський Союз не визнає ні "губернаторських виборів" в окупованому Росією Севастополі, ні обраного "губернатора". Це випливає з коментаря речника Європейської служби зовнішньої дії Майї Косьянчич власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у зв’язку з запланованими на 10 вересня у Севастополі відповідних "виборів".

«Європейський Союз залишається відданим своїй політиці невизнання, до якої входять обмежувальні заходи. Європейський Союз не визнає проведення Російською Федерацією на Кримському півострові виборів, а також обраних місцевих чи національних представників», - заявила вона.

Косьянчич наголосила, що ЄС, як і раніше, твердо прихильний суверенітету та територіальній цілісності України.

«Європейський Союз знову заявляє, що не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», - констатувала речник.

Так звані вибори на посаду «губернатора Севастополя» пройдуть у неділю, 10 вересня, на них зареєструвалися п’ять кандидатів, ще п’ятьом в реєстрації було відмовлено.

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Рік тому 18 вересня в Криму відбулися так звані вибори до Державної Думи РФ, які не були визнані міжнародною спільнотою. Шість обраних до Думи «депутатів» у листопаді того ж року ЄС заніс до санкційних списків із застосуванням замороження активів та заборони на в’їзд.

На такі ж самі дії Брюсселя розраховує Київ і цього разу. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив заступник представника України при Євросоюзі Олександр Ірхін.

«Якщо такі вибори відбудуться, ми очікуємо (від ЄС) на міцні сигнали підтримки територіальної цілісності та суверенітету України з одного боку, а з іншого, і ми вже запропонували це нашим колегам в ЄС та опрацьовуємо з відповідними підрозділами, запропонували включити учасників так званих виборів до відповідних санкційних списків», - сказав український дипломат. При цьому він наголосив, що «у списки має бути включений не тільки той, хто переміг, а й всі, хто брав участь, оскільки своїми діями вони також підривають суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України».

Тільки вчора, 6 вересня, ЄС на рівні послів ухвалив рішення, яким будуть продовжені ще на півроку санкції, які застосовані до осіб та компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС 14 вересня.