У БЮТ вже хочуть «ширку» з ПР, НУ-НС та Блоком Литвина

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловлюється за створення нової коаліції, до якої б входило чотири парламентські фракції.

Як повідомляє прес-служба віце-спікера, про це він сказав в інтерв’ю програмі «Факти тижня» телеканалу ICTV.

За його словами, не дивлячись на не надто продуктивний парламентський пленарний тиждень, створення нової коаліції залишається можливим варіантом розвитку подій.

“Загроза фінансово-економічної кризи, дестабілізація в країні, а, як наслідок, ризики територіальної цілісності, – це складові можливих передумов до створення нової коаліції в парламенті”, - сказав М.ТОМЕНКО.

На думку заступника голови ВР, є два можливі варіанти складу нової коаліції. Першим варіантом, за його словами, є об’єднання чотирьох політичних сил – фракцій БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона”, Блоку Литвина та Партії регіонів, інша альтернатива – коаліція з двох фракцій - Партії регіонів та БЮТ.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що “ефективним інструментом боротьби з кризою є тільки коаліція з чотирьох фракцій, оскільки вона дасть можливість максимально консолідувати парламент та політичну еліту. Відповідно, лише така коаліція зможе забезпечити суспільну підтримку при прийнятті непопулярних рішень”.

Натомість, переконаний віце-спікер, коаліція лише з двох політичних сил - Партії регіонів та БЮТ - буде вразливішою й менш ефективною.

“Особисто я підтримую варіант коаліції чотирьох і проти коаліції з двох учасників», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він висловив думку, що “невирішення питання створення нової коаліції законсервує політичну кризу в Україні і неминуче призведе до необхідності перевиборів і Президента, і парламенту”.