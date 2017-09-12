В ООН стежать за ситуацією навколо Саакашвілі

В Організації Об'єднаних Націй стежать за ситуацією, що склалася навколо екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі після того, як йому вдалося потрапити на територію України, попри позбавлення його українського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила сьогодні у Києві під час презентації доповіді з правами людини в Україні у період з 16 травня по 15 серпня 2017 року.

"Що стосується пана Саакашвілі, ми як складова частина системи ООН, знаємо про цю справу, й інші агентства ООН особливо відстежують деталі", - сказала Фрейзер.

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Інших подробиць вона не повідомила.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, про його судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту й екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинувачуваним у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.